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Общество

Жареная картошка – героин бедных: диетологи об "эпидемии ожирения" в России

18:4006.06.2017
(обновлено: 18:55 06.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМассовое ожирение становится проблемой и для РоссииМассовое ожирение становится проблемой и для России
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Антон Размахнин. В России уже несколько лет продолжается настоящая "эпидемия ожирения". Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора по итогам статистики за 2016 год. О том, кто виноват в этом и как переломить тенденцию, — в материале РИА Новости.

Слишком простые углеводы

Самыми проблемными в плане ожирения регионами, по статистике Роспотребнадзора, стали Ненецкий автономный округ (1032 человека на 100 тысяч населения), Алтайский край (976 человек на 100 тысяч населения) и Пензенская область (678 человек на 100 тысяч населения). По сравнению с 2011 годом, заболеваемость ожирением в среднем по России возросла в 2,3 раза: со 123,65 случая на 100 тысяч человек до 284,8 случая.

Проведенный органами Роспотребнадзора анализ, отмечается в докладе, показывает имеющие место общие для подавляющего большинства регионов проблемы, связанные с недостаточным поступлением с пищей в организм человека жизненно важных макро- и микроэлементов и избыточным — простых углеводов.

 

Иначе говоря, вместо богатых витаминами и другими нужными для "строительства организма" элементами мы едим то, что дешевле и "нажористее", а к тому же и традиционнее: блюда из круп, картофель, хлеб, сладости.

 

Болезнь бедных

 

В наши дни ожирение — болезнь не богатых, как двести или триста лет назад, а бедных, отмечает врач-диетолог профессор Алексей Ковальков. Если не брать в расчет гормональные заболевания, например сахарный диабет, то слишком тучных людей среди богатых практически нет. Прежде всего потому, что обеспеченные люди могут себе позволить составлять рацион из полезных белковых продуктов и овощей, а бедные не могут. Обходятся углеводистой пищей и молочными продуктами.

Директор Научно-исследовательского института питания, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Виктор Тутельян
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Виктор Тутельян: у россиян всегда дилемма: ожирение или авитаминоз

"Углеводы способствуют резкому выбросу инсулина в кровь, — поясняет Ковальков. — А инсулин — практически единственный гормон, который руководит жировой клеткой. Когда инсулин выделяется, свободные жирные кислоты устремляются внутрь жировой клетки, собираются в плотные образования — триглицериды — и уже не могут выйти из этой жировой клетки. Человек начинает набирать вес. Все очень просто".

Вторая причина ожирения — психологическая: дешевой и неполезной едой заедают стресс, с которым бедные слои населения сталкиваются больше, чем богатые. Выброс эндорфинов при этом, по словам диетолога, осуществляется за счет употребления одновременно "сладкого" и "жирного".

"Просто ложка сахара насытит вас, но удовольствия не даст, — описывает Алексей Ковальков. — Кусок хлеба не даст, кусок масла не даст. А вот масло на хлеб намажьте — будет кайф. Или вот картошка — это углевод. Просто картошка, без масла, не очень идет. Масло добавьте или пожарьте эту картошку — съедите с удовольствием. Мы подсаживаемся на это, как подсаживаются на героин!"

В ближайшие годы переломить тенденцию к ожирению россиян не удастся, констатирует Алексей Ковальков. Такое развитие событий медики прогнозировали еще десятилетие назад.

Мозг, социум и порочный круг

Серьезность ситуации признает и коллега Ковалькова Елена Соломатина. Причем острота проблемы с ожирением прямо коррелирует с уровнем развития региона, а точнее — со средним уровнем образования и благосостояния его жителей, уверена диетолог.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкДля небогатых россиян крупы - одна из основ рациона. И гречка - еще лучший (с точки зрения диетологов) вариант
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Для небогатых россиян крупы - одна из основ рациона. И гречка - еще лучший (с точки зрения диетологов) вариант

"Чем ниже уровень образования, тем меньше шансов у человека получить престижную и высокооплачиваемую работу, — поясняет свою мысль Соломатина. — Оставаясь на невысоком социальном уровне, такой человек приходит в магазин и покупает самый дешевый товар, а среди них редко есть полезные. Круг замыкается: человек питается хуже, меньше полезных веществ и кислорода поступает в головной мозг, интеллектуальный уровень и тонус падают еще ниже… Денег и сил на социальную адаптированность еще меньше, и соответственно ему приходится покупать еще более дешевые и менее качественные продукты. Дальше у него в таких же условиях растут дети, ожирение передается им как семейный сценарий, разорвать порочный круг уже сложно".

Переломить тенденцию можно, но это не удастся сделать легко и быстро. Это вопрос стратегических решений, а не нескольких лет, констатируют оба диетолога, опрошенные РИА Новости.

Просвещение и рабочие места

Есть два способа бороться с ожирением на государственном уровне, говорит профессор Алексей Ковальков. Первый — улучшать благосостояние народа. Второй — вести всеобщее образование в области правильного питания. Причем делать это надо одновременно.

Презентация доклада ВОЗ о подростковом ожирении в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 6 июня 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ВОЗ рассказала, как связаны социальное положение и ожирение

"Сейчас у нас, к сожалению, нет ни одной программы на федеральном телевидении или радио, которая была бы посвящена правильному питанию, — говорит диетолог. — Надо учить, как правильно питаться детям, пожилым, спортсменам, бодибилдерам… У каждого должно быть свое правильное питание. Добавим к этому медицинские диеты, ведь практически у каждого взрослого человека есть какие-то заболевания".

Для начала необходимо хотя бы вернуть подготовку врачей-диетологов в программу медицинских вузов, настаивает Ковальков. Сейчас специалисты этого профиля не выпускаются ни одним медицинским институтом в России.

Диетолог Елена Соломатина настроена более оптимистично. По ее словам, телепрограммы и другие элементы пропаганды здорового питания сейчас уже появляются. Правда, пока их аудитория — жители мегаполисов, у которых есть силы и средства следовать рекомендациям врачей.

"Но я думаю, что нас спасет общественное мнение, — говорит Соломатина. — Оно работает уже сейчас. Вспомним: еще сотню лет назад далеко не все мыли руки перед едой. Это не было очевидным. А сейчас даже людям без образования известно: надо мыть руки. Стереотипы правильного питания с каждым годом глубже входят в быт, в обиход. И еще через сто лет даже в голову никому не придет, что приличный человек может есть нездоровую пищу".

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