Володин призвал москвичей сообщать о случаях мошенничества в ходе реновации

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что в связи с реализацией программы по реновации жилого фонда Москвы могут активизироваться мошенники, и призвал москвичей сообщать о таких случаях, чтобы Генпрокуратура могла бороться с ними.
"Информацию нам об этих риелторах передайте, а мы отправим это по адресу. Не Евгению Сергеевичу Москвичеву, а Юрию Яковлевичу Чайке – генеральному прокурору. Нам нужно исходить из того, что сейчас таких жуликов будет появляться все больше и больше, и с ними надо будет бороться", — сказал Володин. Он добавил, что законодательные нормы для борьбы с такими мошенниками есть.