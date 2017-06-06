Володин призвал москвичей сообщать о случаях мошенничества в ходе реновации

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что в связи с реализацией программы по реновации жилого фонда Москвы могут активизироваться мошенники, и призвал москвичей сообщать о таких случаях, чтобы Генпрокуратура могла бороться с ними.

Во вторник в Госдуме проходят парламентские слушания, на которые приглашены, в том числе жители "хрущевок", чьи дома могут попасть в программу реновации. В ходе слушаний к главе комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичеву обратилась жительница дома, расположенного по адресу Осташковская, дом 12 и сообщила, что в интернете появились объявления о продаже квартир в новом доме по ее адресу.

"Информацию нам об этих риелторах передайте, а мы отправим это по адресу. Не Евгению Сергеевичу Москвичеву, а Юрию Яковлевичу Чайке – генеральному прокурору. Нам нужно исходить из того, что сейчас таких жуликов будет появляться все больше и больше, и с ними надо будет бороться", — сказал Володин. Он добавил, что законодательные нормы для борьбы с такими мошенниками есть.