Эксперт прокомментировал идею произносить клятву при получении гражданства

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Принесение присяги при вступлении в российское гражданство придаст торжественность процедуре получения паспорта гражданина РФ, сделав этот день незабываемым для человека, считает профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох.
Он напомнил, что в Федеральной миграционной службе РФ регулярно проводили торжественные мероприятия по вручению первых паспортов гражданина РФ школьникам. Такой день дети запоминают на всю жизнь.
"Почему бы по аналогии в торжественной обстановке не вручать паспорт гражданину, который был иностранцем, а теперь приобрел гражданство РФ. Это хорошее мероприятие, главное, чтобы оно не обросло ненужными бюрократическими факторами", — добавил эксперт.
При этом Волох считает, что о введении ответственности за нарушение клятвы говорить сейчас не правильно, так как лишение гражданства без волеизъявления человека не предусмотрено Конституцией РФ. "Пока не будут внесены изменения в Конституцию или не будет принят федеральный закон, который будет рассматривать эту проблему лишения гражданства, никаких санкций (за нарушение клятвы) применять не нужно", — сказал он.