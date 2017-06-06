Эксперт прокомментировал идею произносить клятву при получении гражданства

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Принесение присяги при вступлении в российское гражданство придаст торжественность процедуре получения паспорта гражданина РФ, сделав этот день незабываемым для человека, считает профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох.

"Это хорошее, правильное предложение, принесение присяги придаст торжественность факту получения паспорта РФ. Текст должен быть небольшой, в один абзац, в котором гражданин должен принести клятву соблюдать Конституцию и федеральные законы РФ, быть полезным стране", – сказал Волох РИА Новости.

Он напомнил, что в Федеральной миграционной службе РФ регулярно проводили торжественные мероприятия по вручению первых паспортов гражданина РФ школьникам. Такой день дети запоминают на всю жизнь.

"Почему бы по аналогии в торжественной обстановке не вручать паспорт гражданину, который был иностранцем, а теперь приобрел гражданство РФ. Это хорошее мероприятие, главное, чтобы оно не обросло ненужными бюрократическими факторами", — добавил эксперт.

При этом Волох считает, что о введении ответственности за нарушение клятвы говорить сейчас не правильно, так как лишение гражданства без волеизъявления человека не предусмотрено Конституцией РФ. "Пока не будут внесены изменения в Конституцию или не будет принят федеральный закон, который будет рассматривать эту проблему лишения гражданства, никаких санкций (за нарушение клятвы) применять не нужно", — сказал он.