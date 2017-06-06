Жильцы сносимых пятиэтажек смогут следить за качеством стройки нового жилья

Мэр Москвы Сергей Собянин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ по реновации жилья в Москве. 6 июня 2017

Мэр Москвы Сергей Собянин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ по реновации жилья в Москве. 6 июня 2017

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Общественный комитет наблюдения за строительством новых домов в рамках программы реновации будет создан в Москве, в него войдут представители общественных организаций и жильцы включенных в программу домов, заявил мэр Москвы Сергея Собянин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Один из включенных в программу домов в ходе слушаний предложил дать собственникам возможность отслеживать качество стройки нового жилья.

"Хорошее предложение. Мы так и сделаем. Сделаем общественный комитет наблюдения за строительством домов, качеством домов, сделаем наблюдательный совет у самого фонда реновации, чтобы туда вошли представители общественных организаций, жители. Так, чтобы это были максимально прозрачные процедуры и максимально хорошее жилье", — ответил мэр.