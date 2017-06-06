МВД поддержало проект о регулировании мессенджеров

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. МВД поддерживает законопроект о регулировании деятельности мессенджеров и поправки, направленные на предотвращение нелегального распространения sim-карт, сообщила заместитель начальника департамента информационных технологий, связи министерства внутренних дел РФ полковник внутренней службы Татьяна Никифорова.

"Министерство внутренних дел в безусловном порядке поддерживает оба проекта, поскольку это облегчит нашу работу", — сказала Никифорова на расширенном заседании комитета Госдумы, на котором обсуждается законопроект о регулировании мессенджеров.

При этом она отметила, что в законопроектах есть шероховатости.

Ранее группа депутатов от разных депутатов внесла в Госдуму законопроект о регулировании мессенджеров в РФ. Он предлагает "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи". Кроме того, авторы документа возлагают на мессенджеры обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей сети.

Также сенаторами во главе с Валентиной Матвиенко был внесён законопроект, направленный на предотвращение нелегального распространения sim-карт. Документ устанавливает, что услуги сотовой связи и доступа в интернет предоставляются физическим и юридическим лицам, сведения о которых внесены в базу данных систем расчета оператора связи.