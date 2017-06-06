Около десяти архитекторов подали заявки на конкурс по реновации

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Порядка десяти архитекторов подали заявки на городской конкурс по реновации, сообщил в ходе открытого семинара для архитекторов и проектировщиков главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Заявки есть, их немного, на текущий момент порядка десятка. Но у нас активно работает телефонная линия, мы видим, что люди готовятся. Думаю, что в итоге заявок будет больше", — отметил он.

По словам Кузнецова, также очень много поступает обращений на предмет участия в конкурсе от региональных и иностранных архитекторов.

"На мой взгляд, вероятность того, что иностранцы будут участвовать в конкурсе, составляет порядка 99%", — добавил он.

В конце мая Москомархитектура дала старт приёму заявок на участие в конкурсе по разработке концепции облика пилотных кварталов в рамках программы реновации жилья в Москве. Участникам конкурса будет предложено ориентироваться при работе со "средневзвешенным районом под реновацию" на обязательное зонирование территории кварталов. Таким образом, в пилотных кварталах в результате должно быть деление на дворы, улицы, площади и так называемую "третью функцию", то есть место для развлечений и совместной активности горожан.