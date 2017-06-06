Медведев обрадовался подарку на книжном фестивале "Красная площадь"
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и членам правительства подарили на книжном фестивале "Красная площадь" сертификаты на доступ к платформе "Литрес".
"Хотели, Дмитрий Анатольевич, вам подарить сертификат на доступ к этой платформе", — отметили участники дискуссии.
"Это я удачно захожу один раз в год: то читательский билет подарят, то сертификат", — отметил Медведев.
Глава Роспечати Михаил Сеславинский пояснил, что сертификат получит не только премьер, но и его коллеги в правительстве.
"Дмитрий Анатольевич, послезавтра заседание правительства, чтобы уравнять в правах и вас, и вице-премьеров и членов правительства, мы подготовили полный пакет карточек, 30 карточек, для входа на платформу "Литрес", — добавил он.
Книжный фестиваль "Красная площадь" проходит в самом центре российской столицы с 3 по 6 июня.
Открыл фестиваль 3 июня глава Роспечати Михаил Сеславинский.
В этом году фестиваль приурочен ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка.
Более 400 издательств со всей России на фестивале представляют художественную, детскую, образовательную и научно-популярную литературу.
За четыре дня на разных площадках фестиваля пройду порядка пятисот мероприятий.
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет выступил на церемонии открытия книжного фестиваля "Красная площадь".
Писательница Татьяна Устинова провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь".
Гости фестиваля могут принять участие в бесплатной экскурсии по тургеневским местам, научиться писать гусиным пером и почитать книжные новинки на свежем воздухе.
Во время фестиваля работают визажисты, готовые создать новый образ всем желающим.
На фестивале прошел мастер-класс, посвященный искусству рисунка песком на стекле.
Писатель Сергей Лукьяненко на Красной площади подписывал для читателей свои книги.
Во время фестиваля проходят кинопоказы, концерты и презентации книжных новинок.
Один из участников книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.
Помимо тематических зон на Красной площади в фестивале задействованы также площадки на территории ГУМа.
Посетители на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве.
Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал ежегодным. В прошлом году фестиваль получил новое название — "Красная площадь".