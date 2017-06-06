Медведев обрадовался подарку на книжном фестивале "Красная площадь"

Дмитрий Медведев во время посещения книжного фестиваля Красная площадь. 6 июня 2017

Дмитрий Медведев во время посещения книжного фестиваля Красная площадь. 6 июня 2017

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и членам правительства подарили на книжном фестивале "Красная площадь" сертификаты на доступ к платформе "Литрес".

"Хотели, Дмитрий Анатольевич, вам подарить сертификат на доступ к этой платформе", — отметили участники дискуссии.

"Это я удачно захожу один раз в год: то читательский билет подарят, то сертификат", — отметил Медведев.

Глава Роспечати Михаил Сеславинский пояснил, что сертификат получит не только премьер, но и его коллеги в правительстве.

"Дмитрий Анатольевич, послезавтра заседание правительства, чтобы уравнять в правах и вас, и вице-премьеров и членов правительства, мы подготовили полный пакет карточек, 30 карточек, для входа на платформу "Литрес", — добавил он.