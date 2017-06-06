Новая программа реновации в Москве будет лучше предыдущей, заявил Собянин

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новая программа реновации жилья будет лучше первой, поскольку полностью защитит права москвичей, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе парламентских слушаний в Госдуме во вторник.

"Новая программа реновации будет значительно лучше, чем та программа, которая реализовалась последние 20 лет", — сказал Собянин.

Он напомнил, что в первой программе не было никаких преференций для граждан, никто не интересовался их мнением, не было голосования. "Никаких двух третей не было вообще, просто приняли список домов и сказали, всё, все остальные свободны. Тем более, не было никаких вариантов выхода из программы", — сказал мэр. Он подчеркнул, что новая программа "отвечает на современные требования и вызовы и защищает людей".

Законопроект о реновации был принят Госдумой в первом чтении в апреле. Как ожидается, второе чтение проекта закона может состояться 9 июня.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.