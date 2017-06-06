Минздрав планирует проводить информационные кампании для подростков

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минздрав РФ планирует расширять аудиторию своих коммуникационных кампаний в области здорового образа жизни, включив туда подростков от 12 лет, сказал советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской во время презентации доклада "Подростковое ожирение и связанное с ним поведение: тенденции и социальные неравенства в Европейском регионе ВОЗ 2002-2014".

"Мы сейчас в лице министерства здравоохранения РФ очень активно пересматриваем наши подходы к формированию коммуникационных стратегий и тому, что мы пытаемся донести до наших сограждан. Министерство здравоохранения в этом году расширило рамки аудитории, для которой проводятся коммуникационные кампании. Мы сейчас находимся в процессе, когда мы первые ввели аудиторию от 12 до 18 лет. Мы разрабатываем сейчас некие технически задания, надеемся, что в конце года пойдет первая коммуникационная кампания, которая будет специально предлагать прямые сообщения аудитории. Хотим перенести часть фокуса на коммуникации, которые понятны подросткам", — сказал Ланской.

Заболеваемость ожирением выросла более чем в два раза в России в 2015 году по сравнению с 2011 годом, говорится в госдокладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской̆ Федерации в 2016 году", предоставленном Роспотребнадзором РИА Новости. Согласно докладу, показатель заболеваемости ожирением в России в 2015 году составил 284,8 случая на 100 тысяч человек населения, тогда как в 2011 году он составлял 123,65 случая на 100 тысяч человек.

Ведомство также отмечает, что в 2015 году на 2% по сравнению с 2011 годом выросла заболеваемость сахарным диабетом II типа среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом и прогнозируется тенденция к дальнейшему росту.

В ведомстве добавили, что проведенный̆ органами Роспотребнадзора анализ выявил общие для подавляющего большинства регионов проблемы, связанные с недостаточным поступлением с пищей̆ в организм человека жизненно важных макро- и микроэлементов и избыточным — простых углеводов.