Медведев поддержал идею создания национальной премии для детских писателей

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал учреждение национальной литературной премии для детских писателей и поручил главе Роспечати Михаилу Сеславинскому подготовить предложения.

"Самая красивая идея — литературная премия для детских писателей. Если вы все считаете, что это добавит, притом что не потребует колоссальных денежных вливаний, давайте продумаем, как эту премию можно было бы организовать. Михаил Владимирович (Сеславинский), подготовьте, внесите предложения, естественно, эта премия должна охватить все категории наших авторов, которые занимаются творчеством для детей: это и писатели, и поэты, и художники, и вообще все, кто причастен к этому процессу, кто вносит свой творческий вклад", — сказал Медведев на встрече с руководителями детских издательств и библиотек в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".

Перед встречей с книгоиздателями глава правительства осмотрел один из павильонов книжной ярмарки, посвященный изданиям для детей, в том числе, образовательным.

Представители издательских компаний, демонстрируя главе правительства свою продукцию, отметили, что она выпускается без дотаций, при этом цены на книги удается сохранить доступными.

Премьеру рассказали также о новинках, показав несколько изданий для детей в необычных форматах.

Книжный фестиваль "Красная площадь" в третий раз проходит у стен Кремля. В этом году на смотр 400 издательств страны привезли около 100 тысяч книг. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным партнером фестиваля.