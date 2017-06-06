Медведев призвал увеличить финансирование закупок детских книг в библиотеки

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев даст поручение увеличить финансирование комплектования фондов библиотек детскими книгами до 300-350 миллионов рублей.

"Я действительно считаю, что это небольшая цифра, и мы ее можем нарастить хотя бы до того уровня, который был до сих пор, хотя бы до уровня в 300-350 миллионов рублей. Я такое поручение дам, деньги коллеги найдут", — сказал Медведев на встрече с руководителями детских издательств и библиотек в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".

Книжный фестиваль "Красная площадь" в третий раз проходит у стен Кремля. В этом году на смотр 400 издательств страны привезли около 100 тысяч книг. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным партнером фестиваля.