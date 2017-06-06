Медведев подписал концепцию развития детского и юношеского чтения
14:0806.06.2017
(обновлено: 14:17 06.06.2017)
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал концепцию по развитию в стране детского и юношеского чтения.
"Я буквально несколько дней назад подписал специальную концепцию по развитию детского и юношеского чтения в нашей стране, но как всякие концепции, конечно, под ней обязательно должны быть другие документы, желательно, чтобы еще и денег побольше появилось. Но в целом все равно этот шаг в правильном направлении", — сказал Медведев на встрече с руководителями детских издательств и библиотек в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".
Премьер отметил, что собирается обсудить с издателями и проблемы, и перспективы отрасли, в том числе вопросы финансирования, специфику соотношения между традиционным книгоизданием, в том числе для детей, и цифровой книгой.
Медведев напомнил, что в 2015 году издавалось порядка 100 миллионов экземпляров книг для детей, в 2016 — около 80 миллионов. "Тем не менее, цифры все равно довольно солидные, самое главное конечно чтобы эти книжки доходили до школ, библиотек", — сказал премьер.
Медведев также добавил, что во вторник на улице не так холодно, стало чуть теплее. "Хорошо, что мы это мероприятие не в воскресенье решили провести, в воскресенье так сидеть было бы, наверное, невозможно. Сегодня уже чуть теплее", — добавил он.
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