В Роспечати сообщили, что в России падают тиражи выпущенных книг

Дмитрий Медведев, Михаил Сеславинский и Владимир Григорьев на фестивале Красная площадь

Дмитрий Медведев, Михаил Сеславинский и Владимир Григорьев на фестивале Красная площадь

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Тиражи выпущенных книг в России продолжают падать, заявил руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, отметив при этом замедление темпов этого падения.

"Конечно, падаем по тиражам: 446 миллионов экземпляров вышло книг в прошлом году в нашей стране, это на 3% меньше, чем в 2015-м. Но динамика такая: в 2014 году мы упали на 10%, в 2015 упали по тиражам на 6%, сейчас упали на 3%", — сказал Сеславинский на встрече с руководителями детских издательств и библиотек в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".

Наибольшее количество тиражей книг приходится на учебную, художественную и детскую литературу, пояснил глава Роспечати.

Что касается детской литературы, ее тираж за 8 лет упал со 149,8 миллиона экземпляров в 2008 году до 81,2 миллиона экземпляров в 2016 году. "Это связано с несколькими вещами: конечно, книга стала достаточно дорогая. С другой стороны, конечно, стали больше дети читать и в интернете, на электронных носителях", — добавил Сеславинский.