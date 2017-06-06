В Роспечати сообщили, что в России падают тиражи выпущенных книг
14:0106.06.2017
(обновлено: 14:06 06.06.2017)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Тиражи выпущенных книг в России продолжают падать, заявил руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, отметив при этом замедление темпов этого падения.
"Конечно, падаем по тиражам: 446 миллионов экземпляров вышло книг в прошлом году в нашей стране, это на 3% меньше, чем в 2015-м. Но динамика такая: в 2014 году мы упали на 10%, в 2015 упали по тиражам на 6%, сейчас упали на 3%", — сказал Сеславинский на встрече с руководителями детских издательств и библиотек в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".
Наибольшее количество тиражей книг приходится на учебную, художественную и детскую литературу, пояснил глава Роспечати.
Что касается детской литературы, ее тираж за 8 лет упал со 149,8 миллиона экземпляров в 2008 году до 81,2 миллиона экземпляров в 2016 году. "Это связано с несколькими вещами: конечно, книга стала достаточно дорогая. С другой стороны, конечно, стали больше дети читать и в интернете, на электронных носителях", — добавил Сеславинский.
Книжный фестиваль "Красная площадь" проходит в самом центре российской столицы с 3 по 6 июня.
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