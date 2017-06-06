"Яндекс.Навигатор" научился показывать свободные парковочные места

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сервис "Яндекс.Навигатор" получил новую функцию, которая позволит водителям отыскать свободное парковочное место на наземных парковках. Воспользоваться ей могут автомобилисты Москвы и Санкт-Петербурга, а также Стамбула. Еще в четырех крупных городах России функция работает в тестовом режиме, сообщает корреспондент РИА Новости.

Приложение в реальном времени отслеживает автомобили, покидающие парковку, и отображает на карте освободившееся место в виде метки зеленого цвета, а также маршрут до него. Иконки показываются в течение пяти минут, после чего исчезают. Для активации парковочной функции нужно нажать виртуальную кнопку "P" в приложении.

Алгоритм основан на информации, получаемой от мобильных операционных систем, на которых установлен "Яндекс.Навигатор", при этом приложение не обязательно должно быть запущено. Система способна самостоятельно определить, на каком виде транспорта пользователь прибыл на парковку: на личном автомобиле, пешком или на общественном транспорте.

"В больших городах проблема с парковками стоит так же остро, как с пробками, но до недавнего времени водитель оставался с ней один на один. Навигаторы эту задачу никак не решали. Мы поставили перед собой цель сократить время, которое уходит на поиск парковки. Для этого мы сначала добавили в приложение карту парковок, потом стали строить маршруты для поиска стоянки. А теперь наши пользователи будут видеть, где недавно освободились места", — рассказал Леонид Александров, менеджер "Яндекс.Навигатора". По его словам, подобная функция предлагается впервые в мире.

"Яндекс.Навигатор" является бесплатным приложением для всех некоммерческих пользователей. Ранее в "Яндексе" заявляли, что для приложений сторонних разработчиков, использующих этот сервис, могут ввести доступ по платной лицензии. При этом он останется бесплатным для экстренных служб. По данным "Яндекс.Навигатора", в России сервисом пользуются 11,7 миллиона человек в месяц. Приложение также доступно в Белоруссии, Казахстане, Турции и других странах.