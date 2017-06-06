На время проведения Кубка конфедераций в России ограничат оборот оружия

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Оборот оружия будет ограничен в РФ на время проведения Кубка конфедераций, сообщил журналистам во вторник первый замначальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

"В период с 1 июня по 12 июля гражданам разрешено только хранить оружие, его перевозка и ношение запрещены. В случае нарушений оружие будет изыматься и оставляться на хранение в органах внутренних дел. Других санкций не предусмотрено", — сказал он.

Исключения составляют спортивное служебное оружие для подготовки всероссийских спортивных соревнований и служебное оружие, используемое лицами с особыми задачами для защиты жизни и здоровья граждан, собственности, перевоза ценностей и грузов, специальной корреспонденции.