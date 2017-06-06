Путин призвал укрепить силы гражданской обороны

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Силы гражданской обороны в современных условиях, которые отличаются риском возникновения чрезвычайных ситуаций, должны последовательно укреплять свой потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Всероссийского совещания по проблемам гражданской обороны и защиты населения.

"Приветствую вас на Всероссийском совещании, приуроченном к 85-летию создания в нашей стране системы гражданской обороны. За прошедшие годы органы управления и силы гражданской обороны не раз доказывали свою эффективность, в чрезвычайных ситуациях надежно обеспечивали защиту граждан, материальных и культурных ценностей от последствий природных и техногенных катастроф", — говорится в тексте приветствия, опубликованном на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что особой страницей истории гражданской обороны является героизм бойцов Местной противовоздушной обороны, которые во время Второй мировой войны тушили зажигательные бомбы, боролись с пожарами, разбирали завалы, организовывали укрытия, оказывали помощь пострадавшим. Путин отметил, что бойцы "своим беспримерным мужеством и отвагой приближали Великую Победу".

"В современных условиях, отличающихся нарастанием рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, силы гражданской обороны должны последовательно укреплять свой потенциал, активно осваивать современные технологии, совершенствовать нормативно-правовую базу. И конечно, необходимо вести широкую просветительскую, разъяснительную работу с населением, продвигать добровольческие, волонтерские инициативы", — добавил президент.

Путин выразил уверенность, что на форуме будут предметно обсуждены различные важные темы, состоится обмен опытом, будут приняты "на вооружение" лучшие практики и наработки.