В Кремле призвали не торопиться с общероссийским проектом реновации

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Распространение реновации на другие регионы РФ зависит от их экономической возможности, необходимо дождаться результатов реализации этой программы в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот вопрос связан с экономическими возможностями. Мы знаем, что у регионов разные возможности в плане экономики, в плане финансов. В данном случае, наверное, как минимум, нужно дождаться первых результатов реализации этой программы в Москве. Тогда уже можно будет строить какие-то опыты, какие-то планы на дальнейшее (будущее). Но еще раз повторяю, сейчас каких-то конкретных планов в отношении других регионов нет. И все внимание сконцентрировано на Москве", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о возможности распространения программы реновации, которая реализуется в Москве, на другие регионы РФ.