Матвиенко рассказала, как возродить интерес к русскому языку

ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости. В России обеспокоены попытками ограничить использование русского языка, прежде всего, на постсоветском пространстве, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник на открытии III Международного Ливадийского форума, посвященного теме Русского мира и русского языка.

"К сожалению, сегодня русская словесность сталкивается с серьезными трудностями, что вызвано целым рядом причин. Это и непрекращающиеся попытки вытеснения русского языка из школьных классов и студенческих аудиторий в странах бывшего Советского Союза. Это и целенаправленная дискриминационная политика ряда государств, введение ограничений на использование русского языка в политической и деловой сфере, а также в СМИ", — сказала спикер.

По ее словам, все это вызывает обоснованную тревогу. Спикер Совфеда обратила внимание, что с конца XX века число русскоговорящих людей сократилось в мире на несколько десятков миллионов, и "пока, к сожалению, нам не удается преодолеть эту негативную тенденцию", хотя сделать это непременно нужно. Поэтому, считает Матвиенко, происходящее в ряде стран увеличение числа слушателей на языковых курсах, рост количества желающих получить образование в российских университетах заслуживают всемерной поддержки.

"Необходимо создавать благоприятные условия для учебы наших молодых соотечественников в российских вузах. Содействовать укреплению филиалов наших учебных заведений в других странах, прежде всего на пространстве СНГ", — сказала спикер СФ.

В этом плане, по словам парламентария, показателен пример МГУ имени Ломоносова, в шести филиалах которого обучаются 3 тысячи российских и зарубежных студентов. По ее мнению, для полноценного возрождения в мире интереса к русскому языку необходимо вести постоянную серьёзную работу, прежде всего, разрабатывать новые и совершенствовать уже существующие программы, поощряющие изучение русского языка за рубежом.

"Следует подумать о создании адресной программы методической помощи преподавателям-русистам. Искать и находить новые формы их организационной, если хотите, финансовой поддержки", — отметила Матвиенко.

Важными направлениями, по ее словам, являются развитие интерактивного образования и оказание эффективной помощи зарубежным русскоязычным медиаресурсам. Особое внимание, полагает законодатель, следует уделять укреплению мотивации и стремлению молодежи к изучению русского языка; возможно, следует подумать и о создании системы грантов для особо успевающих и повышенных стипендий для студентов – будущих преподавателей русского языка и литературы, а так же расширить перечень именных стипендий и премий для русистов.