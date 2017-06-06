В Приамурье объяснили, почему не достроили дорогу, упирающуюся в лес

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июн — РИА Новости. Автомобильную дорогу, которая упирается в лес в Приамурье, не достроили из-за нехватки финансирования; тупиковый участок сделали во время реконструкции, после чего оборудовали его необходимыми знаками, заявили РИА Новости в региональном министерстве транспорта и в ФКУ УПРДОР "Лена".

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В интернете появилось видео участка федеральной трассы "Лена" в Приамурье, упирающийся в лес. На записи, размещенной на YouTube, видно, что отрезок пути внезапно обрывается, при этом на видео предупреждающих знаков не видно. Автор ролика утверждает, что на этом месте часто случаются аварии, а вся дорога усыпана автомобильными запчастями.

Как сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и строительства Амурской области, на автодороге А-360 "Лена" в 2016 году ввели в эксплуатацию после реконструкции законченный участок 4-38 километр. "Участок является тупиковым, сделан в ходе реконструкции с заделом на будущее спрямление. Перед въездом на участок есть информационный знак с указанием направления движения по основной дороге",- сообщили РИА Новости в региональном минтрансе.

Специалисты ФКУ УПРДОР "Лена", в чьем оперативном управлении находится участок автодороги, в свою очередь сообщили агентству, что исчезновение предупреждающих знаков на тупиковым участке — "скорее всего, дело рук вандалов".

"Мы знаем об этом участке, дорога должна была идти в объезд поселка Соловьевск, но закончилось финансирование реконструкции, сейчас здесь тупик. После реконструкции были установлены соответствующие знаки, возможно, их сняли вандалы", — рассказал представитель ФКУ УПРДОР "Лена". Собеседник агентства сообщил, что после появления ролика в интернете решено установить на участке дополнительные знаки и обставить его водоналивными блоками.