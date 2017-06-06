Глава Крыма предложил законодательно закрепить концепцию Русского мира

ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил разработать детальную и глубоко аргументированную концепцию Русского мира, которая должна найти свое отражение на законодательном уровне.
Глава Крыма подчеркнул, что решение многих вопросов, важных для укрепления позиций российских соотечественников за рубежом, нуждается даже не столько в дополнительном финансировании, сколько в более осмысленном и менее бюрократическом подходе, в надлежащем законодательном обеспечении, в большем внимании к людям и уважении их интересов.
"Это касается не только вопросов предоставления гражданства, но и реализации программы переселения соотечественников. Причем конкретные практические решения в этом направлении надо принимать уже сегодня", — подчеркнул Аксенов.
Он отметил, что понятие "Русский мир" — это, прежде всего, не этническое и не политическое, а цивилизационное. "Это мир многонациональный и многоконфессиональный, который сформировался как единая система перед лицом исторических вызовов, угроз, агрессий, испытаний", — сказал Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что Русский мир шире границ России только потому, что 30 миллионов соотечественников живут за рубежом.
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