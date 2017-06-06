Глава Крыма предложил законодательно закрепить концепцию Русского мира

ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил разработать детальную и глубоко аргументированную концепцию Русского мира, которая должна найти свое отражение на законодательном уровне.

По его словам, сделать это необходимо уже в самом ближайшем будущем. "Необходима разработка концепции Русского мира, как перспективной модели консолидации наших соотечественников. Эта концепция должна найти свое отражение на законодательном уровне, получить политическую, финансовую, информационную поддержку государства", — сказал Аксенов на III Ливадийском форуме, который проходит под темой "Русский мир и русский язык: исторические корни и направление развития".

Глава Крыма подчеркнул, что решение многих вопросов, важных для укрепления позиций российских соотечественников за рубежом, нуждается даже не столько в дополнительном финансировании, сколько в более осмысленном и менее бюрократическом подходе, в надлежащем законодательном обеспечении, в большем внимании к людям и уважении их интересов.

"Это касается не только вопросов предоставления гражданства, но и реализации программы переселения соотечественников. Причем конкретные практические решения в этом направлении надо принимать уже сегодня", — подчеркнул Аксенов.

Он отметил, что понятие "Русский мир" — это, прежде всего, не этническое и не политическое, а цивилизационное. "Это мир многонациональный и многоконфессиональный, который сформировался как единая система перед лицом исторических вызовов, угроз, агрессий, испытаний", — сказал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что Русский мир шире границ России только потому, что 30 миллионов соотечественников живут за рубежом.

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