Лучшие спектакли Москвы в июне

Сцена из спектакля Алиса в Зазеркалье в постановке Ивана Поповски в театре Мастерская Петра Фоменко. Архивное фото

Сцена из спектакля Алиса в Зазеркалье в постановке Ивана Поповски в театре Мастерская Петра Фоменко. Архивное фото

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Официальный сайт мэра Москвы сделал подборку лучших столичных спектаклей, которые пройдут на этой неделе.

6 июня в Ленкоме пройдет спектакль "Страсти Генриха VIII в "Королевских играх". Зрителям расскажут об одном из самых знаменитых английских королей.

В основе постановки — сочинения драматурга Григория Горина и композитора Шандора Каллоша.

7 июня театр "Новая опера" представит спектакль "Борис Годунов" посвятили 75-летию битвы под Москвой. Его главные герои — люди с трагической судьбой, попавшие в бешеный круговорот масштабных событий.

8 июня в театре Луны состоится премьера спектакля "Ордалии" по пьесе Александра Звягинцева. Эта постановка — гротескный и динамичный театральный перформанс. Зрителям расскажут истории из жизни борца за справедливость и большого романтика Герарда Гонсо.

Герой сталкивается с нравами провинциального городка, где плетутся интриги и разгораются скандалы. Для того чтобы понять истину, Гонсо придется пройти через множество испытаний.

Любителей балета ждут 9 июня в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Гости познакомятся с творчеством американского хореографа Джерома Роббинса. В этот вечер покажут поэтические зарисовки "В ночи", созданные для наших соотечественников Натальи Макаровой и Михаила Барышникова, "Другие танцы" и серию комических скетчей "Концерт". В российской столице их ставят впервые.

10 июня государственный академический Малый театр представят "Вишневый сад". Поколение старых русских дворян, сентиментальных и непрактичных Раневской и Гаева, уходит. На смену приходят такие, как Лопахин: деловой напор купца обескураживает и почти не оставляет выбора.

Остроумная клоунада в "Лондон Шоу"

Для любителей остроумного юмора 10 июня в московском молодежном центре "Планета КВН" пройдет комедия "Лондон Шоу". Шоу основано на пьесе Бернарда Шоу "Пигмалион".

Мастерская Петра Фоменко 11 июня покажет свою первую постановку для детей "Алиса в Зазеркалье". В спектакле по мотивам произведения Льюиса Кэрролла есть и грезы маленькой девочки, и забавная бессмыслица, и головокружительные метаморфозы.