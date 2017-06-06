Глава комитета ГД по ЖКХ назвала решение о реновации политическим вопросом

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская намерена в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным задать ему вопрос о распространении программы о реновации на всю Россию, так как такое решение должно носить политический характер.

"Я подготовила в виде поправки, но это проект, который будет работать на всю Россию… Я напоминаю, что у нас 15 числа прямая линия президента, я туда приглашена. Если мне будет дано слово, я, безусловно, такой вопрос президенту задам, потому что это решение политическое", — заявила Хованская во вторник в ходе заседания комитета по транспорту и строительству.

По ее словам, поправки вносятся к законопроекту о реновации жилого фонда в Москве в виде третьей таблицы, которая будет приниматься на усмотрение Госдумы в ходе рассмотрения проекта в третьем чтении на пленарном заседании. Они предлагают условия, при которых будет возможен снос "хрущевок" по всей России.

"Да, мы в комитете считаем, что поправка Галины Петровны заслуживает внимания. Если будет принято политическое решение, то мы тогда будем рассматривать ее", — заявил глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.