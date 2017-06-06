Власти Москвы пообещали отремонтировать дома рядом с кварталами реновации

МОСКВА, 6 июн — РИА Недвижимость. Дома, расположенные рядом с кварталами реновации и требующие капитального ремонта, будут приведены в порядок в первую очередь, говорится в пресс-релизе стройкомплекса Москвы.

"Дома, нуждающиеся в капитальном ремонте и расположенные рядом с кварталами реновации, будут приводиться в порядок в первую очередь, то есть во время строительства нового квартала по соседству", — привидятся в нем слова заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

Это позволит сразу обустроить целые районы и не возвращаться сюда со строительными работами и техникой через несколько лет, отмечается в материалах.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.