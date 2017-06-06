МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем русского языка, отметив важность сохранения его красоты и чистоты, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

"Конечно, язык — это живой организм, он меняется, но нам важно сохранять его красоту и чистоту. Мы этим вопросам уделяем серьезное внимание. Яркое тому подтверждение — с успехом прошедшие Годы русского языка, культуры и литературы", — заявил Медведев.

В телеграмме отмечается, что "в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, который, как писала Анна Ахматова, победил время и пространство, миллионы людей в нашей стране и далеко за ее пределами вспоминают великого поэта и, конечно, читают его стихи".

Также Медведев в своей телеграмме уточняет, что "благодаря Пушкину у нас есть современный литературный язык, а его живое слово и сегодня учит думать, чувствовать, украшает жизнь". "Это наше национальное богатство приумножили многие выдающиеся писатели. И неудивительно, что все больше людей в самых разных странах изучают язык Тургенева и Достоевского, Толстого и Чехова, Бунина и Солженицына. Ведь это помогает лучше узнать Россию, познакомиться с нашей историей, литературой и культурой", — приводятся слова премьера РФ.

Отмечается, что большую роль в популяризации русского языка играют соотечественники за рубежом. "Многомиллионный русский мир вдали от Родины сохранил все лучшее, чем обладает наш народ, – традиции, обычаи и, конечно, несгибаемый русский характер. Трудно переоценить и такую важнейшую миссию языка, как средство межнационального общения, в первую очередь на пространстве СНГ. Его уникальную способность сближать разные народы", — рассказал Медведев.

Также он отметил уникальность образовательной акции "Тотальный диктант", "которая помогает каждому человеку проверить своё знание русского языка".

"И таких инициатив должно быть как можно больше, ведь, по словам Константина Паустовского: "Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. С русским языком можно творить чудеса!" — процитировал Медведев писателя.