В московских больницах остаются более 30 пострадавших во время урагана

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В больницах Московской области остается 31 пострадавший в результате урагана, сообщили РИА Новости в областном минздраве.

"По состоянию на 05.06.2017: Остались на стационарном лечении в области — 31 человек, из них четверо детей. Выписано четыре человека", — говорится в сообщении.

Днем 29 мая по московскому региону прошел ураган. СК РФ сообщал о гибели 10 человек в Москве и пяти — в Подмосковье, пострадали около 200 человек. Согласно данным областного минздрава, в Подмосковье погибли шесть человек. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.