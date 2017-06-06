МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. 30 июня в Московском планетарии отметят Международный день астероида. В этом году он станет главной площадкой праздника в России, сообщает официальный портал мэра столицы.

Все желающие смогут посетить экскурсию по музею Урании, где посетителям покажут масштабную коллекцию метеоритов, включая метеорит Сеймчан весом 1,5 тонны. Считается, что если потереть его бок и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Гости также смогут поучаствовать в розыгрыше трех небольших метеоритов и десяти коллекционных тематических марок.

В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 30 июня Международным днем астероида. Астрономический праздник приходится на годовщину Тунгусского феномена, произошедшего 30 июня 1908 года над Сибирью.