Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Прохладная погода без существенных осадков ожидается во вторник в столичном регионе, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня в столичном регионе облачно с прояснениями, без существенных осадков. В городе плюс 15… плюс 17 градусов, по области — 13-18 градусов тепла", — сообщил специалист центра.

Как отметили в "Фобосе", хотя температура немного и повысится, общий температурный фон пока останется немного пониженным. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, ближе к вечеру ослабеет до 2-7 метров в секунду.