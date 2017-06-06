Спикер Госдумы пообещал проконтролировать реализацию программы реновации

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы будут следить за реализацией программы по реновации жилья в Москве и анализировать правоприменительную практику, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, нужен механизм обратной связи с жильцами, которые будут участвовать в реализации этого проекта, переезжать в новые дома. "В том числе диалог и обратная связь с региональной властью, с мэрией Москвы, федеральными органами исполнительной власти, министерствами, которые имеют отношения к реализации этого проекта, с институтами гражданского общества", — добавил он.
Говоря о возможности проведения программы реновации в регионах, Володин отметил, что "региональные власти должны изучить этот вопрос у себя на территории, посмотреть возможность реализации этого проекта". "А мы посмотрим, как этот проект реализуется на территории Москвы и потом уже этот проект можно будет обсуждать (в регионах)", — сказал он.
Также в обсуждении примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
Законопроект о реновации был принят Госдумой в первом чтении в апреле. Как ожидается, второе чтение проекта закона может состояться 9 июня.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.