Спикер Госдумы пообещал проконтролировать реализацию программы реновации

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы будут следить за реализацией программы по реновации жилья в Москве и анализировать правоприменительную практику, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Вопросы правоприменения и контроля за исполнением закона — это необходимая составляющая нашей работы. И я надеюсь, что наши коллеги-депутаты, избранные от Москвы, и профильные комитеты будут анализировать правоприменительную практику. Более того, контролировать ход реализации норм закона", — сказал Володин журналистам.

По его словам, нужен механизм обратной связи с жильцами, которые будут участвовать в реализации этого проекта, переезжать в новые дома. "В том числе диалог и обратная связь с региональной властью, с мэрией Москвы, федеральными органами исполнительной власти, министерствами, которые имеют отношения к реализации этого проекта, с институтами гражданского общества", — добавил он.

Говоря о возможности проведения программы реновации в регионах, Володин отметил, что "региональные власти должны изучить этот вопрос у себя на территории, посмотреть возможность реализации этого проекта". "А мы посмотрим, как этот проект реализуется на территории Москвы и потом уже этот проект можно будет обсуждать (в регионах)", — сказал он.

Во вторник в Госдуме пройдут парламентские слушания по законопроекту о реновации жилья в Москве. Как сообщил Володин, на них приглашены около 450 человек, 300 из них — жители домов, которые попадут под программу реновации. По словам спикера Госдумы, жители домов, участвующих в программе реновации, смогут задать интересующие их вопросы.

Также в обсуждении примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Законопроект о реновации был принят Госдумой в первом чтении в апреле. Как ожидается, второе чтение проекта закона может состояться 9 июня.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.