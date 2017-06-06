"ВКонтакте" даст школьникам шанс пригласить на выпускной поп-группу IOWA

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские школьники смогут пригласить на выпускной в 2017 году поп-группу IOWA. Такой шанс они получат в рамках нового конкурса, который проводит "ВКонтакте". Главное условие акции — записать самое креативное видео об окончании школы и выложить его в социальной сети с хэштегом #Выпускной2к17.

"Выпускной — это большой праздник и одно из самых запоминающихся событий, и мы постараемся сделать этот день еще ярче! Мы лично выберем лучшее видео и выступим в школе, которую заканчивают победители. Неважно, из какого они города или региона, главное — оригинальность и креативность ребят", — отметила солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова.

Проект "Выпускной 2017" "ВКонтакте" запустила в мае 2017-го. Все выпускники этого года, которые указали в своем профиле год окончания школы, получили предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов. Кроме того, для них доступны специальные стикеры и другой эксклюзивный контент. Участие в акции приняли уже более 460 тысяч человек — свыше 70% выпускников этого года. За развитием проекта можно следить в официальном сообществе "Выпускного 2017" — vk.com/v17.