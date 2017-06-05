Костромская область вошла в число регионов-лидеров по борьбе с коррупцией

КОСТРОМА, 5 июн — РИА Новости. Костромская область вошла в число 11 регионов-лидеров России по борьбе с коррупцией по версии Национального антикоррупционного комитета (НАК), сообщил в понедельник телеканал RT.

Из 85 регионов НАК определил 11 лидеров. Это Алтайский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, Воронежская, Ивановская, Кировская, Костромская, Курганская, Тульская и Ульяновская области.

Комитет составил рейтинг после того, как изучил мероприятия, направленные на борьбу с коррупцией, официальные отчеты, опубликованные на госресурсах, а также жалобы граждан во всех регионах страны с начала 2016 года. По данным комитета, большинство регионов России реализуют национальный план противодействия коррупции 2016-2017 годов формально, а некоторые — не в полном объеме, отмечает телеканал.

"Одиннадцать российских регионов названы лидерами по борьбе с коррупцией. Они не только формально соблюдают все процедуры, но и стараются подходить к решению задачи творчески. Такие данные RT предоставил Национальный антикоррупционный комитет, который в рамках всероссийского исследования проанализировал реализацию мер по борьбе с коррупцией", — говорится в сюжете телеканала.

Согласно президентскому указу, с начала 2016 года в каждом субъекте федерации созданы комиссии и специальные органы по противодействию коррупции. При этом впервые введена персональная ответственность глав регионов за реализацию антикоррупционной политики.

"У нас сегодня все законодательство подвержено публичной экспертизе. Население и специалисты публично на государственных сайтах вносят замечания, которые потом анализируются. К тому же в разы были сокращены все сроки оформления документов. Там, где нет очередей, не возникает желания у гражданина каким-то образом мотивировать чиновника", — прокомментировал телеканалу губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Он подчеркнул, что в регионе, прежде всего, стараются сделать работу власти максимально открытой.

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