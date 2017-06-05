За оповещение о ЧС отвечает не только Гидрометцентр, заявили в Совфеде

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич считает, что не следует искать слабое звено в системе оповещения о предстоящих стихийных бедствиях в подразделениях Гидрометцентра России, а необходимо рассматривать работу всех заинтересованных ведомств в целом.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков предложил выработать экономический механизм ответственности должностных лиц территориальных подразделений Гидрометцентра РФ за неточный и несвоевременный прогноз погоды.

"Не думаю, что в системе оповещения россиян о предстоящих стихийных бедствиях и ЧС следует искать одно слабое звено, концентрируя внимание исключительно на территориальных подразделениях Росгидромета. На мой взгляд, отладки требует вся система", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Также он добавил, что в ближайшее время профильные комитеты Совфеда, выполняя поручение его председателя Валентины Матвиенко, вплотную займутся этой работой.

"Проблема достаточно сложна, и ни у кого нет готовых решений – они будут только вырабатываться. Разумеется, самым внимательным образом будут рассмотрены и предложения заинтересованных ведомств и служб", — заключил сенатор.