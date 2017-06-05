Водители общественного транспорта смогут отслеживать интервалы движения

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосгортранс" завершили тестирование автоматизированной системы оповещения водителей "Интервал". Проект позволяет из кабины автобуса, трамвая или троллейбуса отслеживать интервалы до ближайших транспортных средств маршрута, сообщает сайт mos.ru.

Благодаря системе "Интервал" удастся сохранить равномерные промежутки движения и избежать одновременного прибытия на остановку нескольких транспортных средств одного маршрута

Система анализирует навигационные данные ГЛОНАСС/GPS. Соответствующая информация выводится на дисплей в кабине водителя. При чрезмерном сокращении или увеличении расстояния между транспортными средствами водитель может скорректировать скорость.



"Систему оповещения водителей об интервалах движения уже разместили на всем подвижном составе предприятия. Она призвана сделать пользование общественным транспортом еще удобнее для пассажиров. Нововведение сократит время ожидания на остановках и повысит равномерность работы общественного транспорта", — сказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.