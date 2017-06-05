У школы № 597 в Ховрине появится современный учебный корпус

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. У школы № 597 в Ховрине на севере Москвы появится современный учебный корпус, который вместит 350 учеников, сообщает мос.ру. Благодаря этому решится проблема, связанная со второй сменой, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Корпус расположится параллельно существующим зданиям школы так, чтобы между ними образовалась единая аванплощадь с благоустройством. Сюда будут ориентированы главные входы в учебные корпуса", — отметил главный архитектор.

Новое здание построят в рамках Адресной инвестиционной программы. На первом этаже спроектированы входная группа с вестибюлем, медицинский кабинет и зал хореографии. На втором разместятся помещения лектория, большой спортивный зал, учебные кабинеты, классы, библиотека с читальным залом. На третьем и четвертом оборудуют классы.