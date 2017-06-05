Гостей фестиваля "Времена и эпохи. Собрание" ждет более 30 экскурсий

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Гостей фестиваля "Времена и эпохи. Собрание" ждет более 30 бесплатных экскурсий, сообщает мос.ру. Участникам покажут известный дом-тучерез и знаменитый Дом с часами, секретную лабораторию и маршрут трамвая "Аннушка", расскажут о католическом священнике, который спасал Москву в 1812 году, русском балете и развлечениях москвичей в начале прошлого века.

Эксклюзивную программу познавательных прогулок специально для фестиваля разработали экскурсоводы бюро "Московские истории" и проекта "Гуляем по Москве". Посетителям предложат более 30 бесплатных экскурсий вместе с москвоведами.

Экскурсии стартуют в разных местах в зависимости от темы. Подробности можно узнать на сайте проекта. Там же нужно зарегистрироваться для участия.