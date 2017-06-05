Матвиенко призвала беречь русский язык от внешних заимствований

ЯЛТА, 5 июн — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает беречь русский язык от "бездумных внешних заимствований" и защищать его национальную культурную составляющую.

"Язык — самая большая ценность народа, один из главных источников его национальной идентичности. Вот почему его деградация столь опасна по своим последствиям — не только культурным, образовательным, но и интеллектуальным, нравственным, духовным и даже политическим", — заявила Матвиенко в понедельник на открытии XI Международного фестиваля "Великое русское слово".

По словам сенатора, необходимо четко видеть грань, отделяющую закономерное, естественное развитие русского языка от изменений, ведущих к его разрушению, "от бездумных внешних заимствований". Парламентарий отметила важность того, что фестиваль проходит в Крыму, "в уголке земли, наполненном особенной красоты, притягательности, поэтичности".

Возвращение полуострова в состав России стало мощным воодушевляющим событием для всей страны, подчеркнула спикер.

"Сегодня мы придаем особое значение развитию межкультурного пространства, наведению гуманитарных "мостов", соединяющих Россию с другими народами. Мы стремимся развеять ложное недоверие и подозрительность в международных отношениях. Стремимся развивать мирное взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами", — подчеркнула Матвиенко.