Всех магаданских пассажиров компании "ВИМ-Авиа" доставили в Москву

МАГАДАН, 5 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" выполнила все отмененные рейсы из Магадана в Москву после вмешательства в сложившуюся ситуацию губернатора Владимира Печеного, сообщает в понедельник официальный сайт правительства Колымы.

Два рейса "ВИМ-Авиа" были отменены 29 и 31 мая. В результате 485 пассажиров не смогли улететь вовремя. Губернатор Владимир Печеный в Москве встретился с руководством компании для разрешения ситуации с вывозом пассажиров отмененных рейсов Магадан — Москва. На горячую линию регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта поступило более сотни обращений пассажиров компании.

"Мы жестко потребовали от компании выполнить все рейсы, которые включены в постоянно расписание. Был выделен дополнительный резервный самолет и все пассажиры смогли улететь в Москву. Я попросил руководство компании не допускать впредь срывов рейсов. Ситуацию мы держим под постоянным контролем. Продолжает работать и горячая линия в нашем министерстве дорожного хозяйства. Если появятся новые беспокойства пассажиров, мы будем еще жестче реагировать на эти проблемы", — цитирует официальный сайт ведомства губернатора региона Владимира Печеного.

В последнее время авиакомпания массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов, а глава Колымы Владимир Печеный пожаловался на авиакомпанию в Росавиацию. Накануне компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.