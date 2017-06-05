10 июня в парке Победы откроется летняя игротека

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. 10 июня в московском парке Победы откроется летняя игротека, где все желающие смогут бесплатно поиграть в развивающие настольные игры под руководством аниматоров, сообщает портал mos.ru.

Игротека будет работать по выходным с 13:00 до 21:00 возле детской площадки со стороны Входной площади.

Гостям предложат на выбор около 40 игр. Взрослые, и дети смогут сыграть в "Элиас-3", "Имаджинариум. Детство", "Минуточку!", "Испорченный телефон", "Убонго", "Крокодила ВсякоРазного", "Тик-так-бум!", "День вождей", "Волшебника Изумрудного города" и другие игры.