Комитет ГД по финрынку поддержал проект о компенсационном фонде дольщиков

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о создании специального государственного компенсационного фонда долевого строительства в целях дополнительной защиты прав и законных интересов дольщиков.

Средства данного фонда формируются за счет обязательных отчислений застройщиков, размер которых не может превышать 1% от планируемой стоимости строительства многоквартирного дома.

Порядок управления государственным компенсационным фондом, размер и порядок осуществления обязательных отчислений (взносов) застройщиков, условия и порядок использования средств фонда, а также правила их размещения и инвестирования устанавливаются правительством.

Размер взносов застройщика будет рассчитываться по методике правительства на основе цены каждого договора с дольщиком. Размер отчисления не должен будет превышать предельный процент цены договора участия в долевом строительстве.

Законопроект, внесенный правительством РФ, отменяет такие способы обеспечения исполнения обязательств застройщика по передаче жилого помещения дольщику, как поручительство банка и страхование гражданской ответственности застройщика. Вместо них вводится обязательность внесения застройщиками отчислений в компенсационный фонд создаваемой некоммерческой организации, учредителем которой является РФ.

Предложения по доработке



Комитет Госдумы по финрынку поддержал законопроект, но отметил необходимость его последующей доработки. В целом поддерживая идею расчета размера обязательных отчислений застройщиков на основании правительственной методики, комитет, однако, предлагает сохранить их предельный размер в процентном отношении от планируемой стоимости строительства и определить конкретные требования к этой методике в рамках законопроекта.

Кроме того, комитет считает необходимым ко второму чтению "отразить" в законопроекте основания и условия предоставления третьим лицам займов (в том числе беспроцентных) и пожертвования за счет средств компенсационного фонда, перечень разрешенных объектов инвестирования и правила инвестирования средств компенсационного фонда.

Также должен быть определен предельный процент доходов, получаемых от инвестирования таких средств и направляемых на финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий соответствующей некоммерческой организацией.

Помимо этого, комитет по финрынку считает целесообразным предусмотреть в законопроекте механизмы правового регулирования в случае недостаточности средств компенсационного фонда и источники покрытия в этом случае в целях обеспечения своевременных выплат дольщикам. Документ предлагается дополнить положениями, касающимися неисполнения или не полного исполнения застройщиком обязанности по уплате взносов в компенсационный фонд.