В Общественной палате предложили ввести обязательный ЕГЭ по всем предметам

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Член комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты (ОП) РФ Роман Дощинский предложил ввести обязательный ЕГЭ по всем школьным предметам, чтобы прекратить "нагнетание" обстановки в обществе предложениями ввести обязательные экзамены по тому или иному предмету.

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила в интервью РИА Новости, что включение в систему образования РФ обязательного ЕГЭ по литературе было бы "идеалом". Ранее она также объявила, что ЕГЭ по истории станет обязательным с 2020 года.

"Давайте уже прекратим эти разговоры: сегодня мы сделаем ЕГЭ по истории, завтра мы сделаем ЕГЭ по литература. Надо обязательными сделать все предметы, которые изучают в школе, кроме, может, физкультуры", — сказал Дощинский РИА Новости.

По мнению члена ОП РФ, заявления о введении того или иного нового обязательного экзамена "нагнетают обстановку в обществе" и "давят" на школьников, так как возникает ситуация неопределенности.

"Мне, например, обидно за предметы естественнонаучного цикла… Никому не приходит в голову хоть одним утром или одним днем сказать во всеуслышание на всю страну, что давайте сделаем биологию. Вообще биология – о жизни наука", — подчеркнул член ОП.

Дощинский пояснил, что если общество стремится вернуться к классическому советскому образованию – "к академизму, к четкому, полноценному, качественному такому, широкому, глубокому образованию по каждому предмету", то введение государственной аттестации по всем предметам поможет этого достичь.

"Их можно распределить: что-то на этапе 9 класса сдается, что-то на этапе 11 класса сдается", — сказал Дощинский, пояснив, что распределение экзаменов по классом поможет не перезагрузить школьников.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.