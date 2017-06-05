Минобрнауки разработало механизм возврата пособий в случае отмены опеки

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало механизм возврата в бюджет сумм единовременных пособий в случаях отмены опеки или усыновления ребенка и его возвращения на полное государственное обеспечение, соответствующий проект федерального закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Помимо Минобрнауки разработкой проекта федерального закона занимался Минфин и Минтруд РФ. Изменения предлагается внести в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования нормативно-правового регулирования в области пособий гражданам, имеющим детей.

"Минобрнауки России совместно с Минфином России и Минтрудом России поручено разработать механизм возврата в федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ сумм единовременных пособий, выплаченных из соответствующего бюджета при устройстве ребенка в семью, в случаях отмены усыновления, опеки (попечительства) и возвращения ребенка на полное государственное обеспечение", — говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас законодательством предусмотрена выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей. Размер единовременного пособия с учетом индексации с 1 февраля этого года составляет 16,3 тысячи рублей. В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями или сестрами, размер единовременного пособия достигает порядка 124 тысяч рублей. При этом ежегодно отменяется примерно 1% решений о передаче ребенка в семью на воспитание от общей численности детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях.

Также региональные власти могут устанавливать меры социальной поддержки приемным семьям. В настоящее время такие выплаты существуют в 54 регионах. В случае отмены усыновления в 17 регионах предусмотрен порядок возврата в бюджет такого пособия.

Проект закона предлагает статью 143 Семейного кодекса РФ дополнить пунктом пять: "бывший усыновитель обязан возвратить сумму единовременного пособия, выплаченную при передаче ребенка на воспитание в семью в порядке и случаях, установленных законодательством о государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

Кроме этого, статью 30 федерального закона ‎"Об опеке и попечительстве" предлагается дополнить частью 4, согласно которой лицо, выполнявшее обязанности опекуна или попечителя, обязано возвратить сумму единовременного пособия, выплаченного при передаче ребенка на воспитание в семью. Также, согласно документу, суд вправе обязать бывшего усыновителя возвратить сумму единовременного пособия, выплаченную при передаче ребенка на воспитание в семью, в случае отмены усыновления.

Помимо этого, предлагается установить сроки возврата суммы выплаченного пособия в случае отмены опеки. Бывший усыновитель (опекун, попечитель, приемный родитель) обязан возвратить выплаченное ему единовременное пособие не позднее шести месяцев "со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления или со дня издания акта органа опеки и попечительства об отстранении лица от исполнения обязанностей опекуна или попечителя".