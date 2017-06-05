Россияне хотят спросить Путина о любимой рок-группе и школьном предмете

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Россиян, отправляющих свои вопросы к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, интересует, какая любимая группа у российского лидера, ездил ли он в детстве в летний лагерь и каким был его любимый предмет в школе.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня. Глава государства ответит на интересующие россиян вопросы.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что по разным каналам поступило уже более 100 тысяч обращений. Он также обещал ближе к 15 июня сообщать и о других инновациях, которые будут использованы на прямой линии.

На сайте программы в настоящее время опубликованы наиболее популярные вопросы, присланные президенту.

Один из вопросов звучит так: "Уважаемый Владимир Владимирович! Хочу узнать, не устали ли Вы на президентском посту? И собираетесь ли выдвигаться на выборах в 2018 году? Спасибо". Также граждане интересуются какой музыкальный жанр нравится Путину больше всего.

Присланные вопросы касаются выступления сборной России по футболу на Чемпионате мира, проблем дошкольного образования, дорог, борьбы с коррупцией, низких зарплат, судьбы материнского капитала.