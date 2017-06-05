В Москве учредили благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии"

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Учредительный съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" прошел в Москве.

Как сообщают организаторы, послы будут заниматься "реализацией гуманитарных проектов в Абхазии, а также продвижением страны на международных площадках".

Медали послов участникам движения вручил абхазский футболист Ахра Цвейба. В число послов вошли известные абхазские и российские деятели культуры и спорта.

Участниками движения стали актер Егор Бероев, олимпийские чемпионки Екатерина Шипулина и Анжелика Тиманина, победительница вокального шоу "Ты супер" Валерия Адлейба, капитан команды КВН "Нарты из Абхазии" Тимур Тания.

С приветствием к собравшимся обратился сопредседатель центрального штаба ОНФ, режиссер Станислав Говорухин. "Хочу пожелать успешной работы участникам нового движения. Абхазия — братское для России государство, ее народ всегда славился гостеприимством и душевной добротой", — сказал Говорухин.

Режиссер и политик выразил уверенность, что благотворительное движение послужит процветанию Абхазии, будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания.