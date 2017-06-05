Эксперт рассказал о способах укрепить независимость судей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пакет предложений по совершенствованию судебной системы предусматривает среди прочего возможность создания апелляционных и кассационных судов в системе общей юрисдикции, что поможет укрепить независимость судей, сказал в понедельник глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу заявил, что пакет предложений по совершенствованию судебной системы готов и предусматривает укрепление независимости судей, дополнительные гарантии для справедливого и объективного судопроизводства. Ранее Верховный суд России предлагал обсудить возможность создания отдельных апелляционных и кассационных судов в системе общей юрисдикции в учрежденных для этого округах. Предлагалось сформировать пять апелляционных и девять кассационных округов, в каждом из которых будет отдельный суд для рассмотрения дел, подсудных судам общей юрисдикции соответствующей инстанции.

"Это актуальная история связана с апелляцией и с кассацией в судах общей юрисдикции. Мы приходим к тому, что это делать нужно, чтобы независимость их укрепить, потому что сейчас у нас фактически под одним председателем и апелляция, и кассация возможна", — сказал Крашенинников, отвечая на вопрос РИА Новости о том, что входит в пакет предложений, о котором говорил президент на экономическом форуме.

При этом глава думского комитета затруднился назвать сроки возможного внесения предложений по совершенствованию судебной системы, отметив, что необходимо просчитать, сколько на это потребуется средств.

"Я знаю, что такие тексты есть. В Верховном суде они обсуждались. Тут же еще и экономика, нужно считать, сколько все это будет стоить. Уверен, что это не колоссальные цифры, но тем не менее это что-то будет стоить, поэтому надо смотреть, вводить как-то поэтапно", — отметил Крашенинников.