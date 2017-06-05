"Вконтакте" выпустит серию стикеров с героями Пушкина в день рождения поэта

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Специальная серия стикеров, созданная по произведениям Пушкина, появится в социальной сети "ВКонтакте" в день рождения поэта 6 июня, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

"6 июня, в день рождения Александра Пушкина, Министерство культуры Российской Федерации и социальная сеть "ВКонтакте" запускают специальную серию стикеров по мотивам его произведений. Героями стикеров стали герои сказок и поэм, романов "Евгений Онегин" и "Дубровский", а также сам Пушкин", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что в этот день также будет запущен флэшмоб, посвященный Пушкину. Пользователи социальной сети смогут поздравить его с днем рождения, а также рассказать о том, что для них значит великий русский поэт и его творческое наследие. Проект подготовлен Минкультуры совместно с Государственным музеем А.С.Пушкина, Государственным академическим Большом театром России и Государственным историческим музеем.

"Официальными хештегами флешмоба станут #Пушкиннашевсё и #allweneedisPushkin. Авторы самых оригинальных и интересных поздравлений получат призы от ведущих музеев и театров: билеты на премьеру оперы "Пиковая дама" в Государственном академическом Большом театре России, билеты в Государственный исторический музей, либо индивидуальную экскурсию в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве", — пояснили в Минкультуры.