Адвокат: определить степень вины синоптиков в неточном прогнозе невозможно

Светофор, поврежденный в результате урагана, в районе Тверской улицы в Москве. Архивное фото

Светофор, поврежденный в результате урагана, в районе Тверской улицы в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Инициатива о привлечении синоптиков к экономической ответственности за неточные прогнозы природных явлений не имеет перспективы, поскольку проблематично определить степень их вины, заявил РИА Новости адвокат бюро "Деловой фарватер" Антон Соничев.

Глава МЧС России Владимир Пучков в понедельник предложил выработать экономический механизм ответственности должностных лиц территориальных подразделений Росгидрометцентра за неточный и несвоевременный прогноз погоды.

"На мой взгляд, инициатива главы МЧС не имеет перспективы, как и не имеет перспективы требование о точности метеорологических прогнозов. Ведь само слово "прогноз" подразумевает неопределённость, и метеорологи говорят только о вероятных явлениях", — сказал Соничев.

По его словам, точность прогноза не зависит только от квалификации и добросовестности сотрудников метеослужбы, "существующие методы, способы и технические возможности метеорологов объективно предполагают возможность только прогнозировать, но не утверждать об ожидаемых природных явлениях".

"Если даже допустить возможность введения такой ответственности, обязанность возместить ущерб в обязательном порядке ставится в зависимость от неправомерных действий причинителя ущерба. А в случае с метеопрогнозами определить степень вины должностного лица будет очень сложно по вышеуказанным причинам", — отметил адвокат.