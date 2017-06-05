Адвокат: определить степень вины синоптиков в неточном прогнозе невозможно

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Инициатива о привлечении синоптиков к экономической ответственности за неточные прогнозы природных явлений не имеет перспективы, поскольку проблематично определить степень их вины, заявил РИА Новости адвокат бюро "Деловой фарватер" Антон Соничев.
"На мой взгляд, инициатива главы МЧС не имеет перспективы, как и не имеет перспективы требование о точности метеорологических прогнозов. Ведь само слово "прогноз" подразумевает неопределённость, и метеорологи говорят только о вероятных явлениях", — сказал Соничев.
По его словам, точность прогноза не зависит только от квалификации и добросовестности сотрудников метеослужбы, "существующие методы, способы и технические возможности метеорологов объективно предполагают возможность только прогнозировать, но не утверждать об ожидаемых природных явлениях".
"Если даже допустить возможность введения такой ответственности, обязанность возместить ущерб в обязательном порядке ставится в зависимость от неправомерных действий причинителя ущерба. А в случае с метеопрогнозами определить степень вины должностного лица будет очень сложно по вышеуказанным причинам", — отметил адвокат.
51.1%Да, они часто ошибаются
48.9%Нет, штрафы вряд ли повлияют на точность прогноза