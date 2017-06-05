Милонов просит ГП проверить законность показа спектакля Яна Фабра

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил официальное обращение к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку действий Эрмитажного театра и Молодежного образовательного центра в Санкт-Петербурге в связи с публичной демонстрацией видеоспектакля Яна Фабра.

Ранее СМИ со ссылкой на заявления в соцсетях сообщали, что в Эрмитажном театре в рамках студенческой образовательной программы был продемонстрирован спектакль Фабра "Гора Олимп".

Как заявил РИА Новости парламентарий, данный спектакль не имеет ничего общего с искусством, пропагандирует сексуальную распущенность и оказывает негативное влияние на широкого зрителя. "Такому позору не место в нашем городе и наших театрах. Таким искусством могут наслаждаться только законченные извращенцы или нездоровые люди. Мы обязаны четко заявить свою позицию по этому вопросу", — сказал Милонов.

Он также заявил, что обращение в прокуратуру было составлено после многочисленных обращений горожан и представителей сферы городского искусства, возмущенных этой демонстрацией.

В свою очередь в пресс-службе Эрмитажа РИА Новости сообщили, что спектакль Яна Фабра показан не был. "У нас этого спектакля не было. Мероприятие не проходило. Выставка уже завершилась и все проекты, которые проходили в рамках этой выставки, образовательные, просветительные, они соответственно тоже завершены. Но в рамках тех мероприятий, которые прошли и были приурочены к выставке Яна Фабра в Эрмитаже, этого спектакля не было", — заявили в пресс-службе.