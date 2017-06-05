В Новосибирске обманутые дольщики объявили голодовку

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Власти Новосибирской области со ссылкой на региональное министерство строительства сообщили о прокурорской проверке в отношении застройщика, из-за действий которого на голодовку вышли обманутые дольщики, и призывают участников акции к "решению вопроса в рамках правового поля".

По информации обманутых дольщиков, появившейся ранее в соцсетях, около 30 человек 5 июня утром вышли на площадь Ленина в Новосибирске. У одной из участниц голодовки ухудшилось самочувствие, ей вызвали скорую помощь. Дольщики не планируют расходиться, а продолжат акцию, у них с собой есть спальные мешки.

На сайте правительства Новосибирской области министерство строительства региона опубликовало комментарий ситуации с объектом долевого строительства по улице Тульской в Новосибирске.

"Несмотря на предпринимаемые министерством строительства Новосибирской области меры нормативно-правового и финансового характера, направленные на решение проблемы "обманутых дольщиков", остается социально напряженной ситуация вокруг объекта по ул. Тульской в городе Новосибирске", — говорится в сообщении минстроя.

Кроме того, описаны действия, предпринимаемые региональными и муниципальными властями для решения проблемы дольщиков, в том числе и обращение в правоохранительные органы.

"По информации прокуратуры города Новосибирска, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества неустановленными лицами из руководства ООО "СтройЦентр". В отношении ООО "Баутехник-Т" ведется доследственная проверка", — уточняется в сообщении.

"Однако, несмотря на предпринятые шаги по урегулированию ситуации, граждане, вложившие средства на основании предварительных договоров, вышли на публичную акцию в виде голодовки. При этом целью данной акции ставится решение вопроса заключения договоров участия в долевом строительстве неправовыми методами. Данная практика не может рассматриваться как конструктивный метод достижения целей восстановления прав граждан и влечет необходимость рассматривать решение вопроса в рамках правового поля", — отмечается в сообщении.