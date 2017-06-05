Советник президента поддержал идею об обязательном ЕГЭ по литературе

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой полностью поддерживает предложение главы Минобрнауки Ольги Васильевой ввести обязательный единый госэкзамен (ЕГЭ) по литературе, однако считает, что ни школьники, ни учителя к этому не готовы.

Ранее Васильева в рамках Петербургского международного экономического форума сообщила в интервью РИА Новости, что включение в систему образования РФ обязательного ЕГЭ по литературе было бы "идеалом".

"Школьники, конечно, абсолютно к этому не готовы, не готовы, прежде всего, даже не сами школьники, а школьные учителя. Но это не значит, что этого не нужно делать. Очень плохо, что ни дети, ни учителя, ни родители не хотят осложнять себе жизнь, нагружать дополнительным объемом работы. Но мы получаем абсолютно неконкурентоспособное поколение, которое скоро и двух слов связать не сможет", — сказал Толстой РИА Новости в понедельник.

Он подчеркнул, что солидарен с Васильевой в том, что введение обязательного ЕГЭ по литературе необходимо, однако это нужно делать постепенно в течение нескольких лет.