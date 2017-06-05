В Москве водителей попросили быть аккуратными из-за грозы и ветра

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Транспортная ситуация в Москве может осложниться в понедельник из-за грозы и ветра, власти города просят столичных автомобилистов быть внимательными и аккуратными на дорогах, сообщили в пресс-службе ЦОДД.

В понедельник в Москве, по прогнозам синоптиков, ожидаются дождь, гроза, местами порывы ветра до 18 метров в секунду.

Чтобы избежать роста количества ДТП и осложнения дорожной ситуации, автомобилистов просят быть более внимательными и аккуратными на дорогах, а по возможности пересесть на общественный транспорт.

"Напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, а также не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций", — говорится в сообщении ЦОДД.