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Общество

Для прямой линии с Путиным уже поступило более 100 тысяч обращений

13:2505.06.2017
(обновлено: 13:26 05.06.2017)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ В. Путиным. Архивное фотоПрямая линия с президентом РФ В. Путиным. Архивное фото
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. На прямую линию с Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня, поступило по разным каналам уже более 100 тысяч обращений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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На сайте проекта "Прямая линия" опубликовали первые вопросы Путину
Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня. Глава государства ответит на интересующие россиян вопросы.

"Уже заработал кол-центр, вышли за 100 тысяч уже обращений по разным каналам. Авторы проекта уже анализируют, мы тоже анализируем весь массив традиционно обращений, готовимся к уже, скажем так, поэтапной передаче всего массива президенту, который, как вы знаете, сам всегда весьма тщательно большую часть, подавляющую часть этих обращений обрабатывает", — сказал Песков журналистам в понедельник.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что "в этом году расширился инструментарий, который можно задействовать для того, чтобы задать свой вопрос президенту".

"Усовершенствовано приложение, которое можно скачать из известных источников и далее со смартфоном можно фактически и видео записывать, и текст, и аудио, и так далее. То есть здесь расширились абсолютно возможности", — пояснил Песков.

Он также обещал ближе к 15 июня сообщать и о других инновациях, которые будут использованы на прямой линии.

"Прямая линия" с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным продлилась 3 часа 40 минут. За это время глава государства успел ответить более чем на 75 вопросов. В ходе "прямой линии" были проведены включения из Крыма, Сахалина, Воронежской области, Томска и Тулы.Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в студии Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным продлилась 3 часа 40 минут. За это время глава государства успел ответить более чем на 75 вопросов. В ходе "прямой линии" были проведены включения из Крыма, Сахалина, Воронежской области, Томска и Тулы.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВсего президенту поступило 2,5 миллиона вопросов, около 2,5 тысячи вопросов в минуту.В одной из московских редакций журналисты смотрят трансляцию ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Александр Вильф
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Всего президенту поступило 2,5 миллиона вопросов, около 2,5 тысячи вопросов в минуту.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПервой точкой прямого включения стал Крым. Главе государства также зачитывали и показывали видеовопросы из разных регионов России.Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в студии Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Первой точкой прямого включения стал Крым. Главе государства также зачитывали и показывали видеовопросы из разных регионов России.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкБольшая часть вопросов касалась экономического развития и внешней политики. Президента спрашивали о доходах населения, операции ВКС РФ в Сирии, отношениях РФ с Турцией, сроках возобновления турпоездок в Египет и чартерных перелетов в Турцию, а также задавали вопросы об экологии.Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в студии Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Большая часть вопросов касалась экономического развития и внешней политики. Президента спрашивали о доходах населения, операции ВКС РФ в Сирии, отношениях РФ с Турцией, сроках возобновления турпоездок в Египет и чартерных перелетов в Турцию, а также задавали вопросы об экологии.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкОдин из самых интересных вопросов прозвучал от 12-летней Вари Кузнецовой, которая поинтересовалась, кого бы спас Путин, если бы тонули президенты Украины и Турции Петр Порошенко и Тайип Эрдоган. Президент с улыбкой сказал, что Варя ставит его в трудное положение.Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в студии Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Один из самых интересных вопросов прозвучал от 12-летней Вари Кузнецовой, которая поинтересовалась, кого бы спас Путин, если бы тонули президенты Украины и Турции Петр Порошенко и Тайип Эрдоган. Президент с улыбкой сказал, что Варя ставит его в трудное положение.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЗа первый час общения президента с гражданами успели последовать первые результаты. По словам ведущих "прямой линии", омские чиновники отрапортовали о планах ремонта дорог в ответ на первый видеовопрос жительницы Омской области, которая пожаловалась на их плохое качество.Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в студии Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
За первый час общения президента с гражданами успели последовать первые результаты. По словам ведущих "прямой линии", омские чиновники отрапортовали о планах ремонта дорог в ответ на первый видеовопрос жительницы Омской области, которая пожаловалась на их плохое качество.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЧетырнадцатая ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" проходила в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".Посетители регионального центра Президентской библиотеки смотрят трансляцию ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Четырнадцатая ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" проходила в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ этом году впервые видеозвонки главе государства выводили на экран в прямом эфире.Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в студии Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В этом году впервые видеозвонки главе государства выводили на экран в прямом эфире.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкТрадиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года.В студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРекордной по продолжительности стала "линия" 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2004 и 2012 годах мероприятие не проводилось. Предыдущая прошла 16 апреля 2015 года. За 3 часа 57 минут глава государства успел ответить на 74 вопроса.Посетитель магазина М-видео смотрит трансляцию ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рекордной по продолжительности стала "линия" 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2004 и 2012 годах мероприятие не проводилось. Предыдущая прошла 16 апреля 2015 года. За 3 часа 57 минут глава государства успел ответить на 74 вопроса.
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