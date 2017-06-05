Для прямой линии с Путиным уже поступило более 100 тысяч обращений

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. На прямую линию с Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня, поступило по разным каналам уже более 100 тысяч обращений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня. Глава государства ответит на интересующие россиян вопросы.

"Уже заработал кол-центр, вышли за 100 тысяч уже обращений по разным каналам. Авторы проекта уже анализируют, мы тоже анализируем весь массив традиционно обращений, готовимся к уже, скажем так, поэтапной передаче всего массива президенту, который, как вы знаете, сам всегда весьма тщательно большую часть, подавляющую часть этих обращений обрабатывает", — сказал Песков журналистам в понедельник.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что "в этом году расширился инструментарий, который можно задействовать для того, чтобы задать свой вопрос президенту".

"Усовершенствовано приложение, которое можно скачать из известных источников и далее со смартфоном можно фактически и видео записывать, и текст, и аудио, и так далее. То есть здесь расширились абсолютно возможности", — пояснил Песков.

Он также обещал ближе к 15 июня сообщать и о других инновациях, которые будут использованы на прямой линии.